George Clooney papa : Son épouse Amal a accouché de jumeaux aux doux prénoms

La star de cinéma et l'influente avocate sont parents ! Le sublime couple formé par George (56 ans) et Amal (39 ans) Clooney a accueilli ce 6 juin à Londres la naissance de leurs premiers bébés : des jumeaux dizygotes comme annoncés. People Magazine et la Page Six du New York Post sont heureux de relayer l'heureux événement dévoilé dans un communiqué de presse : "Ce matin, Amal et George ont accueilli Ella et Alexander dans leur vie. Ella, Alexander et Amal sont en bonne santé, heureux et se portent bien." Une belle note d'humour termine le message : "George est sous tranquillisant et devrait se remettre d'ici peu." Les noms des enfants font-ils écho à la grande dame de la musique Ella Fitzgerald et à l'empereur Alexandre le Grand ?

C'est au mois de février que l'on a découvert que la magnifique et engagée Amal Clooney née Alamuddin attendait des jumeaux. Puis, il a été confirmé que les enfants seraient un garçon et une fille. Voici une nouvelle page qui s'écrit pour le tandem amoureux qui s'est marié à Venise en 2014.

Dès le mois de mai, l'accouchement des jumeaux Clooney était imminent. Ainsi, l'acteur, producteur, réalisateur et scénariste américain avait annulé un déplacement qui lui tenait beaucoup à coeur – la cérémonie du Aurora Prize for Awakening Humanity, événement qu'il copréside depuis plusieurs années – afin de rester auprès de la mère de ses enfants, la puissante femme de loi britannique d'origine libanaise, spécialisée dans le droit international.

La famille Clooney peut désormais se reposer et profiter de sa nouvelle vie au sein de son manoir en Grande-Bretagne, dans le Berkshire.