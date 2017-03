George Clooney : Cindy Crawford fait une bourde sur le sexe des jumeaux

Ce n'est pas la première fois que le couple se confie sur la nouvelle vie à venir des futurs parents. Cindy Crawford et son époux, eux-mêmes parents de Kaia (15 ans) et Presley (17 ans), avaient ainsi expliqué au magazine People que le comédien de 55 ans n'aurait aucun mal à endosser le rôle de père. "George a toujours été génial avec nos enfants, il n'a pas besoin de conseils. Ce sera un super papa, Amal sera une mère fantastique. Il ne nous a pas demandé conseil et je ne pense pas qu'il en ait besoin. Il fera les choses à sa manière, et ce sera très bien", avait déclaré Rande Gerber.

De son côté, et avec beaucoup d'humour, Cindy Crawford avait évoqué la relation que George Clooney entretient avec leurs enfants, qui le connaissent "depuis leur naissance". Le top de 51 ans avait ainsi expliqué qu'elle avait pris l'habitude de pousser Kaia et Presley à réclamer un dollar à George Clooney et Rande Gerber à chaque fois qu'ils prononçaient un gros mot, notamment durant leurs voyages ensemble. "En fait, George leur donnait directement une centaine de dollars au début du séjour... Il risque de beaucoup gâter ses enfants, mais je suis sûre qu'Amal tempérera ça", a-t-elle conclu. De quoi rappeler les récents propos tout aussi amusants d'un autre ami proche de Clooney, Matt Damon. "Il sera génial, il sera désordonné", a-t-il confié à Entertainment Tonight, ajoutant qu'Amal, 39 ans, "prendrait soin de tout".