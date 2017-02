George Clooney bientôt papa, Matt Damon raconte : "T'es complètement taré ?!"

Si George Clooney et sa femme Amal n'ont pas confirmé par voie officielle qu'ils attendaient des jumeaux, quelqu'un de très proche s'en est chargé pour eux. Après l'annonce de l'AFP affirmant que l'avocate libano-britannique de 39 ans attendait bel et bien des jumeaux, confirmant ainsi la rumeur qui courait depuis plus d'un mois, c'est Matt Damon qui a témoigné.

Interrogée par la version canadienne d'Entertainment Tonight, la star de La Grande Muraille n'a pas manqué de donner des détails. Damon était en fait au courant depuis au moins deux mois. "Je travaillais avec lui l'automne dernier, et il m'a pris à part sur le tournage, j'en ai presque pleuré. J'étais tellement heureux pour lui, se souvient-il. Je lui ai demandé 'Elle est enceinte depuis combien de temps ?'. Il m'a répondu 'huit semaines'."

D'un ton plus grave, il alerte alors son vieil ami : "T'es complètement taré ?! Ne le dis à personne ! À personne d'autre ! Tu ne connais pas la règle des 12 semaines ?, le questionne Matt Damon, père de quatre enfants et qui maîtrise donc bien son sujet. Bien sûr, il n'en avait pas entendu parler." Cette règle évoquée par Matt Damon, toutes les femmes enceintes la connaissent. La 12e semaine, qui correspond à la fin du 3e mois de grossesse, est en général le moment où les futures mamans sont assez rassurées pour officialiser la nouvelle. Le foetus, en effet, est suffisamment bien accroché et les risques de fausse-couche sont très fortement réduits.

"Donc juste ferme-la, mec !"

"Donc juste, ferme-la, mec !, poursuit Matt Damon. Puis, quatre semaines plus tard, je lui ai dit 'On est bon, pas vrai ?' et il m'a répondu 'On est bon'." Voilà qui confirme de la plus belle des manières la future paternité de George Clooney (et la première !) dont le sexe des jumeaux vient d'être également révélé. "Amal est super. Il a touché le gros lot à tous les niveaux. C'est une femme remarquable. Ce seront des parents géniaux. Ces enfants ont de la chance", a conclu l'acteur de 46 ans.