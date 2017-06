George Clooney: Selon son père Nick, les jumeaux ressemblent déjà à leur papa !

Après la réaction on ne peut plus enthousiaste du clan Alamuddin, c'est au tour des Clooney de fêter l'arrivée des jumeaux, Ella et Alexander, fruit de l'amour entre George et Amal. C'est Nick Clooney, le père de l'acteur américain, qui a pris la parole sur l'antenne de FOX19. Au téléphone avec Tricia Macke, l'ancien présentateur de télévision s'est dit fier, assurant avec humour que les bébés ressemblaient déjà à leur papa. "Nina [son épouse, la mère de la star, NDLR] jure qu'ils ont le nez de leur papa", a-t-il glissé, ajoutant que les bébés étaient bruns.

Nick Clooney a révélé que les jumeaux leur avaient été présentés via Skype, à lui et à sa femme Nina, deux heures après l'accouchement (survenu le mardi 6 juin au petit matin). Les les jeunes grands-parents n'avaient pas fait le déplacement jusqu'à Londres – où Amal a mis au monde ses deux enfants dans la "Rolls-Royce" des maternités – et c'est donc par le biais des nouvelles technologies qu'ils ont pu découvrir, non sans joie, la bouille déjà familière de leurs petits-enfants. "La maman et les bébés vont bien", a déclaré Nick, qualifiant sa belle-fille de "Super Woman géniale". "Elle nous disait la semaine dernière qu'elle était aussi grosse qu'une maison", a raconté l'ancien présentateur de The Money Maze.

Il a également précisé que son fils avait "le regard vitreux" et qu'il "ne semblait pas sobre". De quoi rappeler la blague de l'attaché de presse du couple, qui a écrit dans le communiqué officiel que "George [avait] dû être placé sous sédatifs et devrait se remettre d'ici à quelques jours".

Au micro de FOX19, Nick Clooney s'est largement épanché sur son fiston, confiant qu'avant sa rencontre avec Amal, Nina et lui n'étaient pas certains que George trouverait un jour chaussure à son pied. "Ma foi, quand nous avons fait la connaissance d'Amal, nous avons compris en deux secondes. Comme moi, George a fini par se caser", s'est souvenu Nick.

Quant au fait de rencontrer ses petits-enfants, Nick Clooney, 83 ans, ne veut pas presser son fils prodigue. "Ils ont assez de plain sur la planche pour ne pas avoir des grands-parents en visite à Londres. On leur laisse ce soin", a-t-il répondu.