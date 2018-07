George Clooney : Une vidéo dévoile la violence de son accident de scooter

Comme le montre la vidéo de surveillance, un premier deux-roues a réussi à éviter le véhicule à contre-sens, avant que la star ne le percute de plein fouet et soit projetée au sol. Blessé, le comédien américain a rapidement été transporté à l'hôpital Jean-Paul II d'Olbia. Ne souffrant heureusement que d'un traumatisme au bassin et de bleus aux bras et aux jambes, il a pu rentrer dans sa villa d'été avec sa femme Amal Clooney. Un représentant de l'acteur a affirmé qu'il avait "été soigné avant d'être autorisé à rentrer chez lui. Il se repose et va s'en remettre".

George Clooney est en Sardaigne tout l'été pour tourner la série Catch 22 dont il est le coproducteur et le réalisateur. Il est accompagné de son épouse et de leurs jumeaux âgés de 1 an, Alexander et Ella.