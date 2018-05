George Michael : Ses fans priés de remballer leurs cadeaux...

Un an et demi après le décès de George Michael, mort à 53 ans de causes naturelles, sa famille veut que les fans cessent de venir déposer des fleurs, des photos ou des petits objets devant ses deux demeures, au Royaume-Uni.

Comme le rapporte Page Six, la famille de l'interprète de Careless Whisper qui, comme celle du regretté Johnny Hallyday, se dispute son héritage, demande même aux fans de venir retirer les fleurs, les photos, les cadres, posters, bougies et autres objets posés devant les maisons qu'il possédait dans le quartier de Highgate à Londres et à Goring, à 80 kilomètres de la capitale.

Sur le site officiel du chanteur, sa famille a posté le message suivant : "Nous avons été très touchés par vos nombreux hommages célébrant la mémoire de Yog (George), nous rappelant combien il manquait à tous et était aimé. Cependant, nous avons le sentiment que nous ne pouvons pas demander à nos voisins de Highgate et de Goring d'accepter cela. Nous avons apprécié vos efforts pour minimiser l'impact de vos hommages si personnels. Nous demandons à quiconque le souhaite de venir récupérer ses hommages entre le 1er mai et le week-end du 26-27 mai."

Thomas Montet