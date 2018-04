George Michael : Ses proches se disputent son héritage à 170 millions d'euros

Les tensions autour de l'héritage de George Michael (mort en décembre 2016 de "causes naturelles") s'intensifient. D'après les informations rapportées le 13 avril 2018 par le Daily Mail, la succession de la fortune l'artiste britannique, qui est tout de même estimée à quelque 170 millions d'euros, est actuellement en suspens en raison d'une "guerre toxique" qui a lieu depuis de longs mois entre, d'un côté, les soeurs et héritières de George Michael, Melanie (55 ans) et Yioda (57 ans), de l'autre celui qui a été le dernier compagnon du chanteur, Fadi Fawaz (44 ans).

Depuis la mort de George Michael, Fadi Fawaz se montre très loquace dans la presse et sur les réseaux sociaux, affirmant à qui veut l'entendre qu'il vit sans le sou et qu'il n'a pas d'autre recours que de vendre des objets personnels de la star. Pour toutes ces raisons, Fadi Fawaz se montre menaçant envers la famille de George Michael, réclamant sa part du butin alors qu'il n'a pourtant aucun droit, son nom n'ayant pas été intégré au testament comme l'avait révélé en décembre dernier le tabloïd The Sun. Aussi, celui qui partageait la vie du chanteur depuis 2011 a un toit au-dessus de sa tête puisqu'il vit dans l'une des propriétés de George Michael située dans le quartier de Regent's Park à Londres (et estimée à 6,9 millions d'euros).

Selon le Daily Mail, Melanie et Yioda Panayiotou sont aujourd'hui lassées des complaintes, des excentricités et du manque de respect du dernier compagnon de leur frère. "La situation s'est tellement envenimée qu'elles veulent l'expulser de la maison de Regent's Park. (...) Pourquoi ne l'ont-elles pas fait avant ? (...) La réponse, c'est que la famille veut à tout prix éviter une scène", lit-on.

Il faut dire que Fadi Fawaz semble être devenu ingérable pour la famille de George Michael. Réputées pour leur discrétion, elles qui tiennent absolument à préserver la mémoire de leur frère, Melanie et Yioda Panayiotou auraient été horrifiées d'apprendre que Fadi Fawaz préparait un livre explosif racontant les dessous de sa vie amoureuse avec l'interprète du tube Careless Whisper. Déterminées à en empêcher la publication mais aussi à éloigner définitivement Fadi Fawaz, elles réfléchiraient aujourd'hui à une stratégie avec leurs avocats. "Toute la famille le déteste. Elles le veulent hors de la maison sans lui proposer un arrangement. Je ne pense pas qu'il ait une chance de garder la maison, mais il tente de s'accrocher", a conclu une source.