George W. Bush : Mariage surprise de sa fille Barbara !

Barbara Pierce Bush, l'une des jumelles de l'ancien président George W. Bush, s'est mariée dimanche 7 octobre 2018 dans le plus grand secret. La jeune femme de 36 ans, activiste dans le domaine de la santé, a dit oui à l'acteur et scénariste Craig Coyne lors d'une très intime cérémonie réunissant pas plus de 20 personnes.

Barbara a raconté en exclusivité au magazine People que la "très courte et belle cérémonie" s'est tenue face à la mer, dans le jardin de la maison des Bush à Kennebunkport dans le Maine. La mariée portait une robe ivoire Vera Wang et le bracelet que son grand-père, George Bush senior, avait offert à son épouse, la regrettée Barbara Bush, pour son 70e anniversaire. Le mariage a été célébré par la tante de la mariée. Jenna Bush, la soeur jumelle de Barbara, a participé activement à cette union en tant que demoiselle d'honneur.

Barbara Bush et Craig Coyne se sont rencontrés il y a un an grâce à des amis. Ils sont ensemble depuis Noël mais ont gardé leur histoire d'amour secrète jusqu'à aujourd'hui. Cet été, Craig a demandé l'ex-First Daughter en mariage alors qu'il quittait Los Angeles pour s'installer avec elle à New York. Ils ont organisé ce petit mariage en cinq semaines seulement.

Jenna Bush est quant à elle mariée depuis le 10 mai 2008 à Henry Hager. Le couple s'était rencontré durant la campagne de réélection de Bush en 2004. Les noces s'étaient déroulées dans le ranch familial de Prairie Chapel à Crawford au Texas. Le couple a deux fillettes : Mila (5 ans) et Poppy (3 ans). Jenna et Barbara ont fondé l'ONG Global Health Corps qui oeuvre notamment dans la lutte contre le sida. Jenna Bush est journaliste à la télévision tandis que Barbara se consacre à l'ONG avec laquelle elle a énormément voyagé dans de nombreux pays africains.