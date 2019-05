Georgina Rodriguez, compagne de Ronaldo : sa robe en révèle trop...

Caliente ! La chérie très sexy du footballeur Cristiano Ronaldo est passée maîtresse dans l'art de l'effeuillage.

Après avoir fait sensation sur le tapis rouge de la Croisette le 21 mai 2019 avec une robe noire transparente, Georgina Rodriguez a opté pour une création Dsquared2 à l'occasion du gala de charité organisé par Elle Espagne à l'Hôtel Intercontinental à Madrid, le 30 mai. Une robe longue marron glacé délicatement satinée qui révélait ses jambes, mais pas seulement... La jeune femme a malencontreusement dévoilé une partie de sa lingerie (sa culotte) en arrivant sur le tapis rouge de l'événement, précédé de quelques marches. La jeune femme de 25 ans a ensuite posé pour les photographes comme une véritable pro. Pour accompagner sa tenue, la jolie Espagnole a choisi un maquillage gold bronze dans les mêmes tonalités que sa robe. Et pour fouler le tapis rouge, Georgina Rodriguez a opté pour des escarpins gold.

Parents d'une petite fille (Alana Martina) qu'ils ont conçue ensemble, Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo vont fêter la semaine prochaine les deux ans des jumeaux Eva et Mateo. Avec Cristiano Jr., le premier fils de Ronaldo, ils forment une famille unie et soudée. Très amoureux, le footballeur fait régulièrement des déclarations à Georgina sur son compte Instagram. Il y a quelques mois, il présentait sa fiancée comme "la femme la plus merveilleuse que Dieu ait mise sur [son] chemin".