Georgina Rodriguez: Jaccuzzi en très bonne compagnie pour la chérie de Cristiano

Quatre mois la naissance de son premier enfant avec Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez est une mère de famille très affairée puisqu'elle s'occupe en fait d'élever... quatre enfants : outre Alana Martina, qu'elle a mise au monde, la fratrie se compose aussi de Cristiano Jr., 7 ans, et des jumeaux Eva et Mateo, qui auront 1 an en juin 2018, nés de mères porteuses. Un quotidien qu'on devine chargé, mais qu'on voit aussi riche de moments très agréables...

Une semaine après s'être affichée canon en toute petite tenue au retour de vacances romantiques avec l'attaquant du Real Madrid, Georgina Rodriguez a fait à la fin de cette semaine son retour sur Instagram en s'affichant dans un jaccuzzi. Mais bien que toujours aussi sexy, dans un bikini faisant la part belle à sa silhouette retrouvée, c'est en maman plutôt qu'en bombe des réseaux sociaux qu'elle s'y montrait, faisant trempette avec les jumeaux et Cristianinho. En légende, la jeune Espagnole de 24 ans expose une autre facette qu'on ne lui connaissait pas, celle de philosophe : "L'amour se transforme en appétit d'immortalité", écrit-elle entre deux symboles d'infini.

Sans surprise, cette photographie a suscité une cascade de "like" - plus de 700 000, à l'heure où nous écrivons ces lignes, soit presque autant déjà que sous une publication du même genre fin janvier, avec Cristiano Ronaldo, sa compagne et Eva et Mateo dans la piscine. Il faut dire que la demoiselle, qui se destinait à devenir danseuse, compte aujourd'hui plus de 4 millions d'abonnés sur le réseau social, qu'elle alimente régulièrement en nouvelles images.

Elle n'y fait toutefois pas trop allusion à ce qui l'occupe en dehors de sa vie de maman : le quotidien El Mundo révélait récemment que Georgina a entamé en octobre dernier des études de comptabilité auprès du Centre d'études financières à Madrid, où elle se rend pour assister à des cours deux fois par semaine - elle n'en a manqué que quelques-uns à la fin de sa grossesse. Par ailleurs, elle prend également des cours de conduite. De quoi bientôt gérer à la fois les finances et le parc automobile de son cher et tendre ?