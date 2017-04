Gérard Hernandez : Le grand Schtroumpf, un peu grincheux, se confie

Il y a près de quarante ans que Gérard Hernandez a rejoint la troupe des Schtroumpfs. Depuis 1980, l'acteur et comédien français prête sa voix au chef du village, le Grand Schtroumpf. Un rôle qu'il a accepté de reprendre "avec plaisir" pour une nouvelle adaptation du célèbre dessin animé au cinéma.

Le 5 avril prochain sortira dans les salles Les Schtroumpfs et le Village Perdu. Un petit bijou d'animation qui s'annonce d'ores et déjà comme le film d'animation des vacances de Pâques. Petits et grands se réjouiront de retrouver les petits bonshommes bleus au chapeau blanc imaginés par le dessinateur belge Peyo dans une nouvelle folle aventure.

A l'occasion de la sortie du film, la rédaction de Purepeople a eu le privilège de rencontrer l'acteur de 84 ans ainsi que ses partenaires de doublage Laetitia Milot, qui campe la seule et unique Schtroumpfette, ainsi qu'Arié Elmaleh alias le Schtroumpf maladroit.

S'il a toujours incarné le Grand Schtroumpf, l'interprète de Raymond dans Scènes de Ménages (M6) se serait aussi bien vu incarner le Schtroumpf grincheux, "qui lui ressemble beaucoup", voir le Schtroumpf coquet.

"Dans les dessins animés, on faisait plusieurs Schtroumpfs, parfois quatre ou cinq. La gentillesse qui s'exprimait dans l'un était renvoyée chez l'autre d'une manière différente, mais ils étaient tous gentils. Même le grognon, c'est un gentil dans le fond", nous a-t-il confié lors d'un entretien dans le sublime écrin du Pershing Hall.

S'il n'a pas un grand rôle dans ce nouveau film, le Schtroumpf grognon cède volontiers sa place à ses camarades, menés par la Schtroumpfette, pour tenter de déjouer le plan machiavélique du grand méchant Gargamel et son vilain chat Azraël. Y parviendront-ils ? Rendez-vous dans les salles sombres d'ici quelques petits jours pour le découvrir !

Coline Chavaroche