Gianluigi Buffon (PSG) : En vacances en famille avant son arrivée à Paris

Cet été encore, le Paris Saint-Germain a frappé fort sur le marché des transferts ! Le club de la capitale vient d'engager Gianluigi Buffon, arrivé libre en provenance de la Juventus de Turin. Quelques jours avant sa présentation au Parc des Princes, le gardien italien a profité de vacances en famille.

C'est à Massa Carrara, en Toscane, que Gianluigi Buffon et sa compagne Ilaria D'Amico ont posé leurs valises. Le couple y a été aperçu fin juin profitant d'un après-midi détente près de la mer. Le footballeur de 40 ans et sa chérie journaliste se sont promenés main dans la main sur la plage. Véritable accro au sport, Gigi a également échangé quelques balles de tennis de plage avec un ami. Quelques jours plus tôt, Gianluigi Buffon était déjà à Massa Carrara avec sa chérie Ilaria tenant sur ses jambes son fils Leopoldo Mattia, A l'arrière, le fils d'Ilaria, Pietro Attisani, et les fils de Gianluigi, David Lee et Luis Thomas à bord d'une Citroën 2cv. Un avant goût de la France !

Le 9 juillet, Gianluigi Buffon a fait ses premiers pas au Parc des Princes, puis au centre d'entraînement Ooredoo (ou Camp des Loges), à Saint-Germain en Laye. Au Parc, l'ex-capitaine de la sélection italienne a répondu aux questions des journalistes et posé avec son nouveau maillot, en présence d'Ilaria D'Amico et de deux de ses trois enfants, Louis et David (11 et 9 ans), nés de son premier mariage avec l'actrice et mannequin tchèque Alena Seredova. Le troisième, Leopoldo (né en janvier 2016), est absent sur les images de l'événement.

Gianluigi Buffon est parisien, pour le plus grand bonheur des supporters du club. Il fera ses débuts sous ses nouvelles couleurs au cours de la pré-saison du club.