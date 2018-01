Gianni Versace : Sa famille refuse d'être associée à la série sur son meurtre

Le 15 juillet dernier, l'industrie de la mode célébrait le 20e anniversaire de la mort de Gianni Versace. Une commémoration qui coïncide avec la production d'une série télé consacrée à son assassinat.

À l'approche de la diffusion de The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story, la famille du couturier disparu fait connaître sa position : elle refuse d'y être associée et la qualifie de "fiction".

C'est par un communiqué adressé à plusieurs publications que les Versace ont dévoilé leur opinion. Ils révèlent ne pas avoir autorisé l'exploitation du meurtre de Gianni Versace, ni avoir participé à la production de la série. "La famille Versace n'a pas autorisé et n'a pas été impliquée dans la série télévisée à venir sur la mort de Monsieur Gianni Versace. Vu que Versace n'a pas autorisé le livre dont la série est partiellement adaptée et n'a pas participé à l'écriture du scénario, cette série doit être uniquement considérée comme une fiction."

The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story sera diffusée sur FX à partir du 21 janvier. Edgar Ramirez, Darren Criss, Ricky Martin et Penélope Cruz sont les héros de la série, inspirée du livre Vulgar Favors: Andrew Cunanan, Gianni Versace, and the Largest Failed Manhunt in U. S. History, écrit par l'auteur et journaliste Maureen Orth (1999).