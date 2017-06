Gigi Hadid : Mannequin irrésistible pour Versace, détendue avec Kendall Jenner

À trois semaines du début de l'été, l'industrie de la mode prépare déjà l'automne ! Cette avance est illustrée par la publication de nouvelles campagnes publicitaires pour la dite saison. Celle de Versace vient de voir le jour. Gigi Hadid en est la star.

La guerre des égéries fait toujours rare sur la fashionsphère ! Versace part au front, armée des clichés de sa campagne automne-hiver 2017. Gigi Hadid y figure, au côté des top models Mica Argañaraz, Vittoria Ceretti et Taylor Hill. Les quatre jeune femmes ont été photographiées par Bruce Weber et porte les articles de la collection prêt-à-porter automne-hiver 2017 de Versace, dévoilée fin février au cours de la Fashion Week de Milan.

Chez les hommes, les mannequins Alpha Dia et Rontez Valentine se partagent l'affiche de la nouvelle campagne Versace, pensée par Donatella Versace. Elle est décrite comme "un puissant manifeste d'unité et d'espoir, une réaffirmation du message d'égalité, de force et d'amour" par la maison italienne.