Gigi Hadid transformée en Barbie : Une poupée plus vraie que nature !

Les fans de Gigi Hadid ont de quoi se réjouir, et ceux de Barbie aussi ! La star des podiums et soeur de Bella Hadid a été transformée en poupée Mattel par la célèbre marque, qui sort une collection capsule en partenariat avec la marque Tommy Hilfiger pour le lancement de la Fashion Week de New York.

Souvenez-vous : l'été dernier, la petite amie de Zayn Malik a présenté une ligne à son nom en collaboration avec le célèbre couturier Tommy X Gigi, et c'est justement cette collection qui a été utilisée pour habiller la miniature à son effigie.

"Mon dieu, je n'en reviens pas que ce soit moi !!!! C'est un honneur, merci beaucoup #Mattel et Tommy Hilfiger, j'ai hâte que la Barbie Tommy x Gigi me retrouve pour le défilé de demain", s'est réjouie la bombe de 21 ans, publiant une photo des poupées sur sa page Instagram.

"Les grands esprits se rencontrent à Malibu ! On a pris un selfie avec Gigi Hadid dans notre ensemble coordonné signé Tommy Hilfiger", a ajouté Barbie sur sa propre page Twitter, partageant une photo de la poupée Gigi. Vêtue d'un T-shirt Tommy Jeans et d'un short en jeans, perchée sur des rollers, la poupée à la longue crinière blond cendré ressemble trait pour trait à son modèle !

Une sacrée réussite pour la marque, qui a déjà sorti plusieurs poupées à l'image de célébrités, notamment le mannequin grande taille Ashley Graham ou encore la chanteuse Zendaya. En décembre dernier, la marque Mattel reprenait aussi les tenues iconiques des deux soeurs Hadid après leur défilé pour la marque de lingerie Victoria's Secret.

Un cadeau idéal pour toutes les petites filles, voire les grands enfants qui, à défaut d'avoir la vraie, pourront se consoler avec la poupée Gigi Hadid.