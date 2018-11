Gilbert Montagné (Meilleur Pâtissier), son handicap : L'organisation de la prod'

Après la saison 7 du Meilleur Pâtissier, dont la demi-finale sera diffusée ce mercredi 7 novembre 2018 sur M6, la sixième chaîne prépare la diffusion de la sixième édition de la version célébrités du concours culinaire. Au casting, les téléspectateurs retrouveront Laure Manaudou, Alexandra Rosenfeld, Djibril Cissé ou encore l'humoriste Waly Dia. Gilbert Montagné, aveugle depuis l'enfance, est aussi candidat de l'émission et, à l'occasion d'une interview pour Non Stop People, il a dévoilé comment la production s'était organisée pour qu'il puisse participer malgré son handicap.

"L'émission s'est adaptée à moi, on s'est adapté l'un à l'autre. La production m'avait mis tous les contenants d'ingrédients avec des étiquettes en braille. J'ai eu une commis, Léa, qui était vraiment sympa, fantastique. Elle m'a juste un peu facilité les choses au début parce que je n'avais pas le tempo. Ça m'énervait, j'étais trop lent", a confié le chanteur de 66 ans atteint de cécité.

Gilbert Montagné a rapidement précisé qu'il avait fait ses gâteaux seuls : "J'ai entré les trucs dans le four, j'ai sorti les plaques. J'avais aussi un chef merveilleux qui m'a coaché. Pour moi, cela a été une merveilleuse expérience." Reste à savoir s'il a réussi à bluffer les jurés Cyril Lignac et Mercotte avec ses pâtisseries.

Avant la diffusion de cette nouvelle saison, M6 a prévu une autre édition intitulée baptisée Le Meilleur Pâtissier en famille. Le principe ? Six anciens pâtissiers amateurs vont devoir cuisiner avec l'un de leurs proches. Le coup d'envoi sera donné le 24 novembre prochain. Aux commandes, on retrouvera une fois de plus Julia Vignali. Le jury reste également inchangé. Du côté des candidats, les six binômes seront composés de Charles (candidat de la saison actuellement en diffusion) et son frère Martin âgé de 12 ans, Roxane (saison 4, en 2015) et sa fille Louane âgée de 7 ans, Gabriella (saison 6, en 2017) et sa soeur Louna (10 ans), Clément (saison 6) et son ami Naël (8 ans), Abdelkarim (saison 3, en 2014) et son neveu Amine (9 ans), et Sandrine (saison 5, en 2016) et sa fille Lolie (13 ans).