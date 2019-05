Gilles Lellouche dézingue Alain Delon et Brigitte Bardot

Gilles Lellouche tire à boulets rouges. L'acteur de 46 ans a publié un tweet incendiaire, jeudi 30 mai 2019, qui a nommément pour cibles Brigitte Bardot et Alain Delon. Deux personnalités dont les opinions très tranchées et les propos polémiques sont régulièrement épinglés dans les médias et par le public. Soudainement excédé, Gilles Lellouche a décidé de pousser un coup de gueule.

"Alain Delon et Brigitte Bardot confirment l'idée que la beauté est éphémère et les neurones périssables.... Je respecte vos carrières, mais crache allègrement sur vos idées", a-t-il déclaré, ponctuant son écrit par un radical "#FuckLesFachos". Un commentaire qui lui vaut des réactions plutôt positives de la part de sa communauté et qui semble avoir été écrit après une pique envoyée par Alain Delon.

Dans une interview au journal suisse L'Illustré, le 29 mai 2019, Alain Delon avait été questionné sur ses éventuels héritiers au sein du cinéma français, le journaliste à l'origine de cet échange citant alors François Cluzet, Gilles Lellouche ou Guillaume Canet. La réponse d'Alain Delon est sans appel : "Ha ha ha ! Là, je préfère ne pas répondre... ha ha ha !" Un clash par médias interposés qui ne s'arrêtera peut-être pas là.

Rappelons que Brigitte Bardot a été condamnée plus d'une fois pour incitation à la haine raciale. En mars 2019, elle avait de nouveau fait polémique pour une lettre ouverte entachée de racisme. Elle affirmait que "les autochtones ont gardé leurs gènes (sic) de sauvages", accusant les Réunionnais de "barbarie" à l'encontre des animaux. Elle évoque pêle-mêle "des réminiscences de cannibalisme des siècles passés", "une population dégénérée encore imprégnée des coutumes ancestrales, des traditions barbares qui sont leurs souches". Alain Delon, quant à lui, a suscité la controverse par ses prises de position sur l'homosexualité ou la montée du Rassemblement National.