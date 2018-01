Golden Globes 2018 : Millie Bobby Brown, Kendall Jenner... les plus beaux looks

– Allison Williams s'est rendue aux 75e Golden Globes, espérant que Get Out et son partenaire à l'écran, Daniel Kaluuya, remporteraient les awards de la Meilleure Comédie et du Meilleur acteur dans une comédie. Le film réalisé par Jordan Peele a malheureusement quitté la cérémonie sans trophée.

L'actrice de 29 ans convoite quand même celui de star la mieux habillée, grâce à une robe haute couture Giorgio Armani Privé et des bijoux Forevermark.