Golshifteh Farahani : Son Noël avec le regretté Bernard Giraudeau et Thora

"J'étais invitée chez Bernard Giraudeau, dont ma belle-soeur Thora, était la toute dernière compagne. Bernard était alors gravement malade ; on savait tous que ce serait son dernier Noël, alors nous nous sommes mis en tête de profiter de chaque seconde avec lui, en préparant un véritable festin et en faisant les clowns. Depuis, chaque soir de Noël, je pense à lui. De toute façon, je suis mélancolique pendant les fêtes. Retrouver sa famille est toujours un moment heureux, bien sûr, mais tout le monde est sur les nerfs : les enfants hurlent, les ados font la tête, les parents se forcent à s'amuser... Et puis Noël est une fête bien trop commerciale. À commencer par le Père Noël et cette tenue rouge, inventée par Coca-Cola...", confie Golshifteh Farahani. D'ailleurs, dans son film Santa & Cie, Alain Chabat a pris soin de redonner au Père Noël sa couleur originelle, le vert.

Bernard Giraudeau nous a quittés le 17 juillet 2010 à l'âge de 63 ans. Père de Sara et Gaël nés de sa relation avec Anny Duperey, il avait pour dernière compagne Thora Mahdavi-Chalandon, issue d'une grande famille iranienne et précédemment mariée au fils de l'ancien ministre Albin Chalandon, Fabien.