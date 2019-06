Granger Smith révèle les circonstances de la noyade de son fils de 3 ans

River avait la vie devant lui, mais un accident domestique en a décidé autrement. Le 6 juin 2019, Granger Smith a annoncé à ses milliers de fans la mort de son petit garçon de 3 ans dans des circonstances effroyables. L'enfant s'est noyé dans la piscine de leur maison située à Georgetown, au Texas. Transporté en urgence dans un hôpital pour enfants d'Austin, à une demi-heure de route de chez eux, River n'a pas pu être réanimé par les médecins.

Treize jours plus tard, Granger Smith et son épouse Amber ont choisi de publier une vidéo sur YouTube pour s'adresser au public. Dans cette séquence de plus de vingt-sept minutes, le chanteur américain de country de 39 ans revient sur les circonstances de la mort de son fils. Le couple a deux autres enfants, une fille de 7 ans prénommée London et un autre fils, Monarch, 5 ans.

"J'étais dehors, à jouer avec London. Nous faisions de la gymnastique dans le jardin. Les garçons jouaient avec des pistolets à eau. Et je me souviens m'être dit en regardant London faire de la gym : 'Profite de ce moment parce que cela ne durera pas toujours.' En l'espace de trente secondes à trois minutes, on ne sait pas, Amber et moi sommes de l'autre côté de la barrière de sécurité de la piscine en train de faire un massage cardiaque à notre fils", confie Granger Smith, sans détailler précisément comment River s'est retrouvé dans leur piscine alors qu'il était visiblement sous sa surveillance. Pour le chanteur américain, avoir passé trois ans avec River est une bénédiction et son décès précoce n'est rien d'autre que la volonté de dieu. "Je ne pense pas que dieu emporte qui que ce soit trop tôt. (...) Je pense qu'il était sur cette terre pour le temps exact qu'il y a passé", ajoute-t-il.

Dans cette longue séquence, Granger et Amber Smith proposent une vidéo diffusée lors des funérailles de River. Le couple l'a voulue "drôle" pour honorer la mémoire de son enfant. Le chanteur country ne s'est pas seulement adressé à ses fans via YouTube, mais également sur Instagram.