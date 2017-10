Grégory Cohen (Chérie, c'est moi le chef) papa pour la 4e fois !

À l'instar du journaliste sportif Grégoire Margotton (47 ans), le cuisinier Grégory Cohen vient d'être papa pour la quatrième fois.

Selon nos confrères du magazine Ici Paris, le chef consultant et animateur de Chéri(e), c'est moi le chef (tous les jours à 17h sur France 2) a en effet accueilli son quatrième enfant il y a quelques jours, un petit garçon prénommé Simon. Une grande nouvelle pour Grégory Cohen (49 ans) qui était déjà le papa de trois petites filles.

Sur Twitter, le chef a indiqué ce 19 octobre 2017 de manière quasiment énigmatique : "Aujourd'hui est un jour exceptionnel pour moi ! Je vous souhaite à tous une excellente journée les chéri(e)s et je vous embrasse !"

C'est finalement sur Instagram que Grégory Cohen s'est fait plus loquace en légende d'un cliché de la main de bébé. "Voilà... Il est né ! C'est tellement magique et incroyable ce miracle de la vie qui emporte en une seconde tout le mauvais qui nous entoure ! Bienvenue sur Terre mon ange, on va faire en sorte qu'elle soit meilleure pour toi", a-t-il indiqué.

Un papa ravi.