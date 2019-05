Grégory Cohen (Chérie, c'est moi le chef) s'est marié

Carnet blanc ! Grégory Cohen, l'ancien animateur de l'émission Chéri(e), c'est moi le chef ! sur France 2, vient de se marier.

C'est sur Instagram que le chef français de 51 ans a annoncé la bonne nouvelle en publiant une photo dudit mariage avec celle qui partage sa vie, "Lily". "Elle a dit oui, j'ai dit oui... Bref, on s'est marié ! She said yes, I said yes... We got married ! #cheflife #love #wedding #wearefamily", a-t-il écrit avec émotion.

Marie Drucker, invitée au mariage de son cousin Grégory, a elle aussi partagé quelques moments de cette journée si spéciale. "Tout le bonheur du monde ! Sublime(s)", a-t-elle par exemple écrit en commentaire d'une photo des nouveaux mariés.

Pour rappel, en octobre 2017, Grégory Cohen devenait papa pour la quatrième fois en accueillant un petit Samuel. Celui qui était déjà l'heureux papa de trois filles avait alors indiqué sur Twitter : "Aujourd'hui est un jour exceptionnel pour moi ! Je vous souhaite à tous une excellente journée les chéri(e)s et je vous embrasse !"

C'est finalement sur Instagram que Grégory Cohen s'était fait plus loquace en légende d'un cliché de la main de bébé. "Voilà... Il est né ! C'est tellement magique et incroyable ce miracle de la vie qui emporte en une seconde tout le mauvais qui nous entoure ! Bienvenue sur Terre mon ange, on va faire en sorte qu'elle soit meilleure pour toi", indiquait-il.