Grégory Lemarchal : Après le succès de l'émission hommage, les travaux débutent

En janvier dernier, à l'occasion des 10 ans de la mort de Grégory Lemarchal, TF1 diffusait une émission spéciale au cours de laquelle les proches du regretté chanteur venaient défendre et parler de l'association portant son nom. La somme de 2 millions d'euros avait été récoltée et elle sert aujourd'hui à la construction d'une maison pour les patients atteints de mucoviscidose.

C'est le journal Le Parisien qui dévoile que les travaux ont commencé cet été, grâce aux sous récoltés. Avec l'argent glané pendant l'émission, deux tiers du coût du projet a ainsi pu être assuré ! La maison Grégory-Lemarchal, qui portera donc le nom du gagnant de la Star Academy, mort des suites de sa maladie à la veille de ses 24 ans, se tiendra sur une ancienne crèche, à Rueil-Malmaison (Hauts-De-Seine). "Nous cherchions un lieu à proximité de l'hôpital Foch, où Grégory a été soigné, parce que c'est l'un des plus importants centre de greffe et en raison de nos liens si particuliers avec cet établissement", confie Laurence Lemarchal, la mère du chanteur. Le chanteur était mort à son domicile de Rueil.

La structure va se composer de trois bâtiments : des studios pour les malades loin de chez eux, des "services pour bien-être, le développement personnel" ou encore "des conseils de psychologue, nutritionniste" et, enfin, "une salle d'entraînement à l'exercice physique". "Il y a un vrai besoin et notre objectif est d'accueillir les personnes greffées pour améliorer leur vie. Ce ne sera pas une maison médicale mais il y aura des règles d'hygiène très strictes en termes de nettoyage et de qualité de l'air", a souligné Laurence Lemarchal.

Thomas Montet