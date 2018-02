Grégory Lemarchal : Son père "toujours autant touché", onze ans après...

Grégory Lemarchal est mort le 30 avril 2007 à l'âge de 24 ans. Le chanteur révélé dans Star Academy 4 (TF1) était atteint de mucoviscidose, une maladie génétique rare qui touche principalement les voies respiratoires et le système digestif. Depuis la disparition de la star, ses proches poursuivent son combat à travers l'association Grégory Lemarchal. Pierre, le père du défunt, se confie sur le sujet auprès de nos confrères du Progrès.

"À travers tous mes déplacements et tous les courriers que l'on reçoit, nous sommes toujours autant touchés par ce que ressentent les gens vis-à-vis de Grégory, toutes générations confondues, confie-t-il. C'est difficile pour nous de parler de ça, mais il faut admettre que notre fils a laissé une trace importante, en tant qu'artiste et en tant qu'homme, dans la mémoire des gens."

Un constat que Pierre Lemarchal fait "tous les jours" et qui lui permet de "dire que Grégory aura inconsciemment sorti la mucoviscidose de l'ombre de manière très importante à travers sa voix tant appréciée et le combat qu'il menait parallèlement". D'ailleurs, le père de celui qui interprétait Écris l'histoire pousse désormais lui aussi la chansonnette. "J'ai eu l'idée de faire quelques scènes avec une troupe de chanteurs pour récolter des fonds pour la lutte contre la mucoviscidose (...). Chanter devant un public est grisant et m'apporte beaucoup", lance-t-il. Sa manière à lui de garder le lien avec son fils décédé...