Guillaume Canet a "rejeté" Les Petits Mouchoirs à cause d'un drame douloureux...

De retour au cinéma au côté de son meilleur ami et acolyte Gilles Lellouche dans la comédie L'amour est une fête (sortie mercredi 19 septembre), Guillaume Canet s'est entretenu devant les caméras de l'émission 50mn Inside sur TF1. Répondant aux questions de Nikos Aliagas, il est revenu sur certains moments forts de sa carrière.

C'est ainsi que l'acteur et réalisateur de 45 ans a évoqué son plus grand succès, celui du film Les Petits Mouchoirs (5,4 millions d'entrées). Alors qu'une suite intitulée Nous finirons ensemble est prévue pour 2019, Guillaume Canet a confié qu'il associait son oeuvre à, non pas un, mais deux drames.

"Le film était inspiré de la perte d'un ami. Le jour de la sortie du film, j'ai une atroce nouvelle qui était la perte d'un autre ami de la même bande qui est mort en moto dans les mêmes conditions. Donc la sortie a été pour moi complètement cacophonique. Je suis passé totalement à côté du succès du film. J'ai fait un peu un rejet pendant longtemps. Et il y a quelques années, j'ai revu le film à la télé, je suis tombé dessus. Et ça m'a vachement touché de retrouver les personnages. Et puis surtout, après, j'ai pris conscience qu'à 45 ans on n'a pas du tout les mêmes rapports à l'amitié que quand on en a 35", a-t-il confié. Des propos qu'il avait tenus pour la première fois en avril dernier auprès du journal Sud-Ouest.

Outre Nous finirons ensemble qu'il est actuellement en train de monter, le papa de Marcel et Louise (7 ans et 18 mois, dont la maman est Marion Cotillard) sera prochainement occupé avec la promotion du film de Gilles Lellouche Le Grand Bain. Présenté en hors compétition au Festival de Cannes, il débarquera dans les salles obscures le 24 octobre.