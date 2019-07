Guillaume Canet et Mary-Kate Olsen, cavaliers stars à Paris

Le Suédois Peder Fredricson, champion d'Europe en titre et vice-champion olympique à Rio, et les Français Philippe Rozier, Kevin Staut, Roger-Yves Bost et Pénélope Leprévost ont ravi les spectateurs de ce week-end sportif, de même que les héritières Georgina Bloomberg, Athina Onassis et Jessica Springsteen, fille de Bruce Springsteen. A moins de deux mois des Championnats d'Europe à Rotterdam, qualificatifs pour les JO 2020 à Tokyo, la France est en quête de son billet olympique après avoir échoué à se qualifier lors des Jeux équestres mondiaux en 2018.

Comme le rapporte l'AFP, cette compétition est organisée sur le Champ de Mars depuis 5 ans par Virginie Coupérie Eiffel, cavalière émérite et descendante de Gustave Eiffel. Ce festival équestre ouvert au public se décline sur trois jours avec pas moins d'une trentaine de cavaliers parmi les meilleurs du monde. Ils se sont affrontés dans un bouquet final samedi soir avec le concours 5 étoiles, le Global Champions Tour Grand Prix (barres à 1,60 m de hauteur). "Tout s'annonce sous les meilleurs auspices", s'était réjouie en préambule Virginie Coupérie-Eiffel, qui redoutait une canicule. Cette année, j'ai prévu pour les chevaux des brumisateurs et des glaçons dans les écuries. Les chevaux sont les rois du sport, tout tourne autour de leur bien-être."