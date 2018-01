Guillaume Canet : Sa vanne "pathétique" suscite la colère... Il réagit !

Dans le contexte actuel, on pourrait croire que l'auteur du montage déplore le fait qu'en 1960, on célébrait la virilité masculine avec tout ce qu'il y a de plus sexy (les muscles, les poils, le charisme...) alors qu'en 2018, l'androgynie a pris le pas dans la mode et l'homme moderne n'est plus ce qu'il était. En commentaires, les internautes ne manquent pas d'interpeller le réalisateur, acteur et producteur sur son humour. "Merci Guillaume Canet pour cette fine analyse sociétale que personne n'avait demandée", écrit l'un d'eux sur Twitter, alors qu'un internaute qualifie la blague de "pathétique et triste". "Un poncif masculiniste et homophobe sur nos sociétés modernes féminisées et dégénérées, très prisé de la fachosphère et des réactionnaires en général", déplore une autre personne. D'autant que d'autres internautes ont aussi pris le post au premier degré en se demandant où étaient passés "les vrais hommes"...

Sur Twitter, un journaliste culture a également taclé Guillaume Canet en pointant du doigt une belle erreur temporelle. "À vrai dire, c'est du J.W. Anderson automne-hiver 2013-2014 et non du 2018, donc la virilité fragile du Canet a plus qu'un train de retard", écrit Anthony Vincent.