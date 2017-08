Guillaume Canet dévoile ses énormes "sextoys"

On le savait "Rock'n Roll", bourré d'humour et d'autodérision, prêt aux pires vacheries et jamais à court d'idées pour rendre son quotidien encore plus loufoque et barré. Guillaume Canet vient encore de le prouver sur Instagram. L'acteur et réalisateur, qui est actuellement en vacances dans son petit coin de paradis du Cap-Ferret – où il a tourné Les Petits Mouchoirs – a posté deux étranges photos où il prend la pose avec... des courgettes.

La première montre le comédien portant tel un bébé sa cucurbitacée d'une proportion assez surréaliste. "Courgette de science-fiction", "Le retour de la troisième courgette", "Tchernobyl" ironise le chéri de Marion Cotillard avec des hashtags. Mais il va encore plus loin en ajoutant les hashtags "#sextoys" et "#aie".