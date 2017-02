Guillaume de Tonquédec touchant : Son coup de foudre pour sa femme, Christèle

Il a la tête du gendre idéal et s'est imposé comme une figure incontournable du petit écran avec son rôle de Renaud Lepic dans la série Fais pas ci, fais pas ça, dont la toute dernière saison est actuellement en cours de diffusion sur France 2. Guillaume de Tonquédec est de ces acteurs discrets que les téléspectateurs français apprécient tout particulièrement.

En interview pour Nous deux ce 14 février, l'acteur de 50 ans évoque avec tendresse celle qui partage sa vie depuis plusieurs années et qui lui a permis de fonder une jolie tribu composée de trois enfants (Amaury, Timo­thé et Victoire), son épouse Christèle. Guillaume de Tonquédec revient sur leur rencontre qui a bouleversé sa vie à jamais. "C'est très difficile d'expliquer un coup de foudre. Quand je l'ai rencontrée, je ne savais plus comment je m'appelais, je savais juste que j'avais envie d'être tout le temps avec elle", se souvient-il. Puis leur relation s'est installée dans le temps : "Après le coup de foudre, la pluie a continué à tomber sur nous, et pour un Breton comme moi, la pluie n'est pas triste, c'est la source de la vie. Depuis toutes ces années, elle continue à irriguer notre amour."

Si Guillaume de Tonquédec renvoie l'image d'un homme confiant, il n'en a pas toujours été ainsi. Le comédien – actuellement au théâtre de Paris dans La Garçonnière au côté de Claire Keim – se rappelle le petit garçon timide qu'il était. "J'étais d'une timidité maladive, au point de ne pas aller seul à l'anniversaire d'un copain. J'arrivais avec ma mère, je donnais mon cadeau et je repartais avec elle", raconte-t-il à Nous deux.

En plus d'être timide, Guillaume de Tonquédec percevait sa "tête de premier de la classe" comme un handicap. Mais une comédienne, et amie, l'a rassuré sur ce point. "Je m'en suis ouvert à Isabelle Nanty en lui disant que je devrais peut-être me faire faire des tatouages pour réussir. Elle m'a donné ce conseil : Sois-toi même !", raconte-t-il, un conseil qu'il a bien fait de suivre puisque le public l'a adopté tel il est et qu'il ne manque sûrement pas de prodiguer à ses trois enfants. "Ils commencent à prendre leur envol et je mesure combien le temps passe vite. J'essaie d'accepter qu'ils fassent leur propre vie. Je les sens mieux armés que moi à leur âge", confie-t-il.

En attendant, les adieux de Fais pas si, fais pas ça, Guillaume de Tonquédec est encore chaque mercredi sur France 2.

L'intégralité de son interview est à retrouver dans Nous deux, numéro 3633, du 14 au 20 février 2017.