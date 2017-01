Guy Bedos et la campagne d'Arnaud Montebourg : il fait machine arrière

"Tu veux ou tu veux pas ?". Alors qu'il pensait pouvoir compter sur Guy Bedos pour endosser le rôle de président de son comité de soutien, Arnaud Montebourg va finalement devoir se passer de ses services. En effet, après avoir refusé, puis accepté ce rôle, Guy Bedos s'est ravisé.

C'est sur le plateau de BFM TV, mardi 3 janvier, que l'humoriste et comédien de 82 ans a fait part de sa décision. "Je suis à gauche. Je ne suis pas socialiste, je suis à gauche, ce qui n'est pas tout à fait tout à fait la même chose. Et voilà, je suis libre. Je ne serai pas l'artisan d'une équipe de campagne comme un professionnel. Ce n'est pas mon métier. [...] Je le soutiendrai ", a-t-il indiqué, avant de lâcher "Chaque fois que je serai quelque part, en région ou ailleurs, je demanderai à ce que les gens soient attentifs à lui, mais je ne serai pas président de son...", et d'être coupé.

Intégré malgré lui dans l'équipe d'Arnaud Montebourg lundi 2 janvier - le candidat à la primaire de la gauche avait présenté Guy Bedos comme le président de son comité de soutien sans que celui-ci ne soit au courant - le père de Nicolas et Victoria avait d'abord refusé cette fonction.

Puis, interrogé par RTL sur ce couac, il avait affirmé qu'il avait finalement accepté, pour ne pas "gêner" Arnaud Montebourg. Sans toutefois manifester un grand enthousiasme : "Oui, j'accepte pour ne pas gêner Arnaud car je l'aime beaucoup" avait-t-il confié, confirmant qu'il voterait bien pour lui lors de la primaire de la gauche qui se déroulera les 22 et 29 janvier prochains. ce choix là, lui, n'a pas changé.