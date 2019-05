Guy Carlier, "phénomène de foire" : Accusé de grossophobie, Gérard Louvin répond

"Guy Carlier n'avait pas sa place à la radio, mais dans une baraque de foire", avait déclaré Gérard Louvin il y a plusieurs années. Des propos sur lesquels est revenu le chroniqueur très aminci dans son dernier livre, Moins 125 (Cherche-Midi) et sur le plateau de C à vous, le 17 mai dernier. Agacé d'être cité, Gérard Louvin a décidé de réagir sur Twitter.

"Cher Guy Carlier, je vous vois me citer assez souvent pour la promotion de votre oeuvre. J'en suis flatté. Toutefois, merci de ne pas omettre que c'est vous qui avez le premier dans votre article dit que nous exposions à TF1 Grégory Lemarchal comme un phénomène de foire...", a-t-il fait savoir mardi 21 mai.

Un message soutenu par plusieurs internautes, dont une dénommée Angélina qui a fait savoir : "Sachez Monsieur Guy Carlier que TF1 et Gérard Louvin ont toujours étaient présents pour Grégory et ils sont présents pour l'association. Je remercie TF1 et en particulier Gérard Louvin qui aimait énormément Grégory. Le phénomène de foire, comme vous dites, est loin d'être Grégory !!"