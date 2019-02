Gwendoline Hamon "rangée femme de" Frédéric Diefenthal : "Ce n'est pas sa faute"

Le temps d'une nouvelle interview accordée à Paris Match, ce 14 février 2019, Gwendoline Hamon s'est confiée sur son enfance et sa vie de famille épanouie. L'occasion pour la comédienne de revenir sur sa relation passée avec Frédéric Diefenthal et leurs fils Gabriel, âgé de 14 ans.

"On m'a rangée dans la case femme de... Ce n'est pas la faute de Fred, ni la mienne, a notamment confié l'héroïne de la série Cassandre (France 3). Nous étions copains, puis nous nous sommes aimés. Nous sommes séparés depuis six ans. Mon image a été associée à la sienne, OK, que peut-on y faire ?" Un constat qu'elle avait déjà fait il y a an, lors d'une précédente interview. L'actrice de 48 ans parle également de son fils Gabriel, dont elle se dit très proche : "Il est doué, beau et drôle (...). Nous sommes fusionnels et je le surprotège un peu trop. Je suis une maman louve qui va devoir se détendre."

Tandis que Frédéric Diefenthal est devenu papa pour la seconde fois avec sa compagne, Gwendoline Hamon confie pour sa part avoir retrouvé l'amour : "Je suis amoureuse, mais différemment. J'ai choisi un homme qui m'offre l'apaisement, qui m'accompagne, le mot est important. Je préserve aussi une forme d'indépendance."