Habib Beye : Papa comblé d'une petite princesse avec sa compagne Eva

Si Habib Beye a bien tenu dimanche soir sa place dans l'équipe du Canal Football Club qui a récemment enregistré le grand retour du survivant Pierre Ménès, on imagine volontiers qu'il n'a pas traîné et a vite rejoint les siens à l'issue de l'émission : quelques heures avant d'être à l'antenne, l'ancien défenseur apprécié de l'Olympique de Marseille révélait que sa compagne Eva avait mis au monde leur troisième enfant.

Presque neuf ans après la naissance de son grand frère Noah, une petite Naomi est venue agrandir la famille, ainsi que l'ex-footballeur de 39 ans s'est fait une joie de le révéler via son compte Twitter : "Aliya le 11-01-2006, Noah le 26-06-2008 et maintenant Naomi notre nouvelle princesse est arrivée le 09-04-2017. Félicitations @Evacelyne", a-t-il écrit, ne manquant pas d'avoir une tendre pensée pour la maman. "Elle est parfaite #PrincesseNaomi", s'est-elle de son côté émue sur le même réseau social, où n'ont pas tardé à affluer les félicitations de proches, dont certains bien connus : parmi eux, Hélène Sy, épouse d'Omar, Jessica Pirès, épouse de Robert...

Eva, qui a semble-t-il eu tout juste le temps de profiter d'une babyshower avant d'accoucher (elle remercie ses amies pour cette fête dans un tweet en date du... 8 avril !), a remercié tous ceux qui se sont manifestés, et notamment toute l'équipe du CFC dont son chéri est devenu un membre incontournable, apprécié pour son expertise et sa pugnacité (Paul Le Guen a récemment pu la vérifier, à l'occasion d'un échange musclé) : "Merci @MathouxHerve, @BeyeHabib et l'équipe du @CanalFootClub. Naomi et moi on vs regarde sagement de notre chambre. #CFC", leur a-t-elle adressé.

En cet après-midi du mardi 11 avril, elle annonçait l'imminence de la prochaine étape : le retour à la maison mercredi, si tout se passe bien. Où l'on souhaite beaucoup de bonheur à venir à la famille Beye, à cinq désormais.