Hailee Steinfeld : La star de Pitch Perfect officialise avec son chéri

Alors qu'elle est en lice pour récupérer un prix au Golden Globes, la jeune star américaine Hailee Steinfeld participait, jeudi 5 janvier, à une soirée pré-cérémonie organisée à Los Angeles. Elle en a profité pour officialiser avec son compagnon...

C'est à la soirée W Magazine Celebration of the Best Performances Portfolio, qui se tenait au célèbre Chateau Marmont, qu'Hailee Seinfeld est apparue. La starlette de 20 ans, nommée pour The Edge of Seventeen, était radieuse dans une robe de soirée à strass signée Atelier Versace et chaussée en Sophia Webster. Mais c'est plus pour le jeune homme à son bras que pour sa tenue qu'on a eu les yeux braqués sur elle. Et pour cause, c'est le première fois qu'elle posait avec son chéri Cameron Smoller, comme le montre Just Jared.

Le beau gosse est le frère de Cully Smoller, un proche ami du mannequin Gigi Hadid, et il est footballeur. Jusqu'à présent, l'actrice vue dans Pitch Perfect et son amoureux ne s'étaient affichés que sur les réseaux sociaux.