Hailey Baldwin : Bikini rikiki et moment très hot avec une star de la NBA

Love is the air... Et si Hailey Baldwin avait trouvé la perle rare ?

La meilleure amie des it-girls en tout genre qui a été élue récemment femme la plus sexy du monde par le magazine Maxim, a profité d'un après-midi ensoleillé pour roucouler dans les bras d'un nouvel homme, et pas n'importe lequel.

L'ex de Justin Bieber fréquenterait depuis quelques semaines déjà une star de la NBA, Chandler Parsons. Culminant à 2,06 m de hauteur, l'immense joueur de basket n'est certainement pas passé inaperçu dans les rues de Beverly Hills.

Vendredi 2 juin 2017, Hailey Baldwin a été repérée en train de prendre du bon temps au bord d'une piscine de Los Angeles avec son possible nouveau boyfriend. Dans l'eau, la sulfureuse blonde, petit bikini et regard coquin, n'a pas manqué de faire monter la température en se collant (beaucoup) au jeune homme de 28 ans.

Qu'importent les rumeurs, les deux jeunes gens n'ont que faire des on-dit... Et si nos confrères américains de TMZ assurent depuis quelques jours que Hailey Baldwin et Chandler Parsons n'en sont pas encore au stade "du couple", il se pourrait que cela se fasse très prochainement puisque le duo ne cesse de se montrer très proche.

Mais le sportif n'en serait pas à son premier coup d'essai avec une it-girl. Chandler Parsons aurait vécu une brève idylle avec l'actrice Bella Thorne récemment humiliée par Scott Disick mais également avec une certaine Kendall Jenner qui n'est autre que l'amie d'Hailey... À suivre !