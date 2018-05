Halle Berry, 51 ans : Divine en lingerie, elle embrase les réseaux sociaux

Et si la fontaine de Jouvence avait été découverte ? Halle Berry sème le doute sur Instagram, où elle a publié une nouvelle photo sexy. La future héroïne du film "John Wick 3" provoque un séisme virtuel et se lance dans la course au titre de star la plus hot de la planète !

I am Sofia #johnwick3 @rikerbrothers A post shared by Halle Berry (@halleberry) on May 21, 2018 at 9:29am PDT

It's a date. 5.17.19 A post shared by Halle Berry (@halleberry) on May 21, 2018 at 8:59am PDT

Côté coeur, Halle Berry est toujours célibataire depuis qu'elle s'est séparée d'Olivier Martinez. Les parents du petit Maceo (4 ans) se retrouveront bientôt au tribunal. La comparution mettra fin à leur divorce annoncé en décembre 2016.

