Halle Berry : Blessée sur le tournage de John Wick 3, elle raconte

En pleine tournée de promotion pour la sortie de John Wick Parabellum (le 22 mai au cinéma), Halle Berry s'est récemment confiée sur le tournage pour le moins éprouvant qu'elle a vécu au côté de l'autre star du film, Keanu Reeves. Dans une nouvelle interview pour Extra, l'actrice de 52 ans a révélé s'être sérieusement blessée en se glissant dans le rôle de Sofia.

"Je me suis cassé trois côtes en m'entraînant pour John Wick. C'est comme une médaille d'honneur pour moi, on ne sait pas comment c'est arrivé... Je travaillais depuis un moment avec les côtes cassées jusqu'à ce que je ne puisse plus, a expliqué cette ancienne reine de beauté. Ce sont des heures et des heures d'entraînement pour les cascades, pour les armes, le dressage des chiens, le renforcement musculaire avec mon coach, et en plus de ça, surveiller mon alimentation."

Malgré cette blessure de tournage, la star américaine s'est dite "au mieux de sa forme" dans une autre interview pour ET Online : "Ces mecs m'ont fait travailler si dur. Je n'ai jamais travaillé aussi dur de toute ma vie pour un si petit rôle. Je n'ai jamais été aussi en forme mentalement et physiquement, et tout cela parce que j'ai travaillé avec les meilleurs des meilleurs." La mère de Nahla (11 ans) et Maceo (5 ans) n'hésite pas à régulièrement afficher sa silhouette athlétique sur son compte Instagram, que ce soit en plein entraînement sportif ou pour dévoiler son nouveau tatouage de "sirène".