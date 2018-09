Halle Berry : Séance de sport avec son coach très sexy pour "booster sa libido"

Très active sur les réseaux sociaux, et en particulier sur Instagram où elle est suivie par plus de 3,6 millions de fans, Halle Berry publie régulièrement des images de sa routine fitness, et en particulier d'un rendez-vous qui survient chaque vendredi avec son très charmant coach, un dénommé Peter Lee Thomas.

C'est pour le tournage de son film d'action dramatique Bruised, qu'elle réalise et dans lequel elle interprète une pro des arts martiaux (pour le moment, aucune date de sortie n'a été fixée), que l'actrice de 52 ans avait recruté son entraîneur. Depuis, Halle Berry ne cesse de faire appel à son nouvel ami pour se remettre en forme.

Ce week-end, la maman de Nahla (10 ans) et Macéo (bientôt 5 ans) a publié un clip Boomerang dans lequel on la voit s'entraîner avec Peter Lee Thomas. Elle y explique également pourquoi le "cardio est essentiel" dans ses exercices. "Je pense que ma routine fitness n'est pas entière sans cardio. Il y a tant de bénéfices : une meilleur mémoire, une meilleure circulation sanguine qui donne une peau en meilleure santé, (...) fatigue réduite et meilleure endurance, brûlure calorique importante et cela aide à maintenir un poids idéal", a-t-elle énuméré.

Et de conclure, malicieuse : "Mon point préféré : cela aide à augmenter la libido chez les femmes. Alors mesdemoiselles, mettez-vous à la course, mettez-vous aux sauts, c'est parti !"