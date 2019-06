Halle Berry : Harcelée par un homme qui tente de voler sa maison

Selon TMZ, Halle Berry a été harcelée par un homme qui a tenté de lui voler sa propriété de Los Angeles. Tout commence en janvier 2019 lorsque Ronald Eugene Griffin, 59 ans, se promène et découvre par hasard le domicile de l'actrice. L'homme s'y installe alors confortablement et commence à vouloir naturellement changer les serrures de cette sublime demeure pour se sentir davantage chez lui. Repéré par le jardinier de la propriété, il prend la fuite. Mais bien décidé à s'installer dans cette magnifique résidence, Ronald revient deux mois plus tard, en mars 2019. Cette fois, il débarque directement avec un serrurier pour ne pas perdre de temps dans sa petite installation.

Selon TMZ, l'homme avait même tenté d'appeler les autorités pour accuser les employés de Halle Berry de violation de propriété. Lorsque la police arrive, Ronald présente des papiers (falsifiés) affirmant qu'il est le nouveau propriétaire de la maison. Très minutieux, il avait frauduleusement changé le titre de la résidence.

Heureusement pour Halle Berry (52 ans), les autorités ont rapidement découvert la farce. Ronald Eugene Griffin a été arrêté par la police (il avait tout de même eu le temps de changer une serrure). Interrogée, la star a déclaré qu'elle ne connaissait absolument pas cet homme. De son côté, Ronald a dit qu'il ignorait que cette maison appartenait à l'actrice.

Ronald Eugene Griffin a notamment été déclaré coupable de falsification de garantie et d'un autre chef d'accusation de petit vol. Sa caution a été fixée à 36 000 dollars.

Ce n'est pas la première fois qu'Halle Berry est victime d'escrocs. En 2011, elle avait déjà été confrontée à un autre étranger qui était entré par effraction dans sa propriété. Elle avait déclaré à la police : "Alors que j'ouvrais la porte en verre de la cuisine et la refermais derrière moi, j'ai tout à coup senti quelqu'un derrière moi et me suis retournée pour voir l'intrus qui se tenait à moins d'un mètre derrière moi, regardant par la porte vitrée de ma cuisine."