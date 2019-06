Hapsatou Sy enceinte de son deuxième enfant, Vincent Cerutti "heureux"

Hapsatou Sy et Vincent Cerutti sont sur un petit nuage, comment pourrait-il en être autrement ? La journaliste - entrepreneuse et l'animateur tous deux âgés de 38 ans ont annoncé une heureuse nouvelle sur Instagram. Ils attendent leur deuxième enfant.

Hapsatou Sy a été la première à officialiser sa grossesse en photo dans la soirée du jeudi 6 juin 2019. "Vincent et moi sommes si heureux de vous annoncer cette belle nouvelle ! Notre famille s'agrandit ! Bébé 2 est en route pour notre plus grande joie. La vie c'est de s'arrêter sur ce qui compte. Love you @instacerutti", a-t-elle publié. L'ancienne chroniqueuse du Grand 8 (C8) pose dans une longue robe fleurie de la maison 1,2,3 et dévoile un ventre déjà très arrondi, sur lequel elle pose tendrement sa main. A peine sa grossesse annoncée, Hapsatou Sy a reçu de nombreuses félicitations dont celles de l'animatrice Karima Charni, Séverine Ferrer, l'ancienne candidate de Secret Story Daniela Martins ou encore de l'ex-danseuse de Danse avec les stars (TF1) Hajiba Fahmy.