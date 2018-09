Hapsatou Sy remontée contre le producteur des Terriens : "Tu as été malhonnête"

Depuis la diffusion du dernier numéro des Terriens du dimanche et du fameux clash entre Hapsatou Sy et Éric Zemmour le 16 septembre 2018, le milieu de la télévision bouillonne. En effet, tout le monde semble avoir son mot à dire sur le sujet, à commencer par la bande de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste. C'est d'ailleurs dans cette émission que le coproducteur du programme de Thierry Ardisson, Stéphane Simon, était l'invité ce mardi 18 septembre 2018.

Après des échanges tendus avec les chroniqueurs autour de la table, Stéphane Simon a répondu à la question que tout le monde se pose : Hapsatou Sy restera-t-elle chroniqueuse dans l'émission après avoir dévoilé les images censurées de son accrochage avec Éric Zemmour. Pour rappel, le polémiste avait lancé durant l'enregistrement que le prénom Hapsatou était une "insulte à la France" et que ses parents avaient eu "tort" de la nommer ainsi.

Stéphane Simon a aussi déclaré sur le plateau de C8 qu'il ne voulait pas "qu'on pense qu'il n'y a qu'Hapsatou Sy qui a été meurtrie", faisant ainsi référence à Natacha Polony qui en avait également prit pour son grade. Ces derniers propos n'ont pas du tout plu à la principale intéressée. Sur Twitter, Hapsatou Sy lui a donc adressé un message bien senti : "Pas de mot, mais beaucoup de maux... Stephane, toi que je respectais tellement, tu as été malhonnête ce soir. Pour conclure, tu le sais, personne n'a été insulté comme je l'ai été. PERSONNE."

Aussi, défendue par les chroniqueurs de Cyril Hanouna et lui-même, elle a tenu à les remercier pour leur soutien sans faille : "Merci à toute l'équipe de TPMP pour son indignation. Merci à @Cyrilhanouna pour son soutien inconditionnel depuis le début de cette histoire et ses nombreux sms. Merci à vous tous pour vos messages d'amour et de soutien. La France est bien plus belle que cela."