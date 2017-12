Harry Potter et la Chambre des secrets : Le film comme vous ne l'avez jamais vu

Récoltant un franc-succès avec le ciné-concert de Harry Potter à l'école des sorciers en juin 2016, le concept revient à Paris pour La Chambre des secrets, au Palais des Congrès, les 16 et 17 décembre ! Un orchestre de plus de 80 musiciens interprète en direct sur scène les musiques inoubliables de John Williams, tandis que le film en entier est projeté en haute définition sur un écran de plus de 10 mètres de large : une expérience formidable qui va transporter les spectateurs dans l'univers enchanté du héros de J. K. Rowling !

C'est donc le deuxième opus de la saga qui va vivre une nouvelle vie en ciné-concert, quinze exactement après sa première sortie au cinéma. Savez-vous tout à propos de ce long métrage réalisé par Chris Colombus ? Voici 5 anecdotes sur le film...

- C'est l'actrice Shirley Henderson qui joue le rôle de Mimi-Geignarde (Moaning Myrtle en version originale). Elle est l'actrice la plus âgée – 37 ans à l'époque – à jouer une élève de Poudlard ! Notons aussi qu'elle joue dans une autre fameuse saga, celle de Bridget Jones, jouant l'amie de l'héroïne.

- Durant le tournage, Emma Watson, alias Hermione, avait l'habitude de faire venir son hamster, Millie. Malheureusement, l'animal est mort peu après le début du tournage. Le département "décor" du film a alors créé un petit cercueil pour Millie, fait-main et recouvert de velours.

- Il s'agit de la dernière interprétation de Dumbledore par sir Richard Harris. Il est décédé quelques semaines après la sortie du film, à l'âge de 72 ans. L'acteur irlandais a été remplacé dans les épisodes suivants par Michael Gambon.

- A l'origine, Hugh Grant devait incarner le rôle de Gilderoy Lockhart, membre honoraire de la Ligue de Défense contre les Forces du Mal. Cependant, en raison de conflits d'emploi du temps, il a dû céder sa place à Kenneth Branagh. Hugh Grant deviendra ainsi un des rares acteurs britanniques célèbres à ne pas avoir participé à la franchise...

- Toujours concernant le professeur Lockhart, beaucoup ont pensé que ce personnage très centré sur lui-même était inspiré par l'ex-mari de l'auteure J. K. Rowling. Sur son site officiel, la romancière a déclaré qu'il ressemblait effectivement à une personne qu'elle déteste, mais... ce n'est pas son ancien époux !

Harry Potter et la Chambre des secrets en ciné-concert au Palais des congrès de Paris les samedi 16 et dimanche 17 décembre. Places disponibles sur le site Fnac.com

