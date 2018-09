Harvey Weinstein : Filmé en train de caresser une femme qui l'accuse de viol

Après cet entretien ponctué de plusieurs réflexions inappropriées et d'autres caresses non sollicitées (notamment "en haut" de la cuisse et sur l'épaule), Harvey Weinstein propose un second rendez-vous à Melissa Thompson au Tribeca Grand Hotel en début de soirée. Rassurée de se retrouver à nouveau face à lui mais dans un endroit public, elle accepte. C'est là-bas qu'elle affirme avoir été violée après avoir été attirée dans une chambre, alors que le rendez-vous devait initialement se dérouler au bar de l'établissement. "Au bout d'un moment son regard a changé, il ressemblait à un prédateur, ses yeux étaient devenus sombres. Quand j'essayais de me débattre, de m'écarter de lui, il se déplaçait pour me bloquer quelque part. C'est un homme imposant, je me sentais constamment piégée, peu importe où j'allais, il réussissait à me bloquer dans un coin", a-t-elle déclaré à Sky News.

Outre Melissa Thompson, trois femmes ont déjà porté plainte pour agression sexuelle contre Harvey Weistein à New York. L'homme de 66 ans, qui a été accusé au total par une centaine de femmes de harcèlement, d'agressions et de viols, continue de démentir "toute relation non consensuelle".