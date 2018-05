Harvey Weinstein se livre à la police : L'ancien producteur inculpé pour viol

Plus de sept mois après le début de l'affaire Weinstein, celui qui était l'un des plus puissants producteurs américains a été arrêté vendredi 25 mai 2018 au siège de la NYPD, à New York, où il a été inculpé pour viol et agression sexuelle sur deux femmes. Harvey Weinstein, 66 ans, qui a longtemps régné sur Hollywood et agi en toute impunité, s'est lui-même rendu au siège de la police new-yorkaise à 13h25 (7h25 heure locale).

Vêtu d'une veste sombre, d'un pull bleu ciel porté sur une chemise blanche, l'ancien producteur est descendu de sa voiture avec trois gros livres sous le bras (avait-il peur de s'ennuyer ?). Deux des ouvrages n'ont pas tardé à être identifiés. Il s'agit d'une biographie de Richard Rodgers, le roi des comédies musicales de Broadway, et d'Une biographie d'Elia Kazan, le réalisateur d'Un tramway nommé désir. Harvey Weinstein avait-il des messages à faire passer tout en sachant que les caméras du monde entier seraient braqués sur lui ?

Visé par plusieurs enquêtes et des plaintes déposées contre lui au civil ces derniers mois, l'ex-magnat du cinéma américain est ressorti du commissariat menottes aux poignets, le sourire aux lèvres, entouré de deux policiers à la suite de son inculpation pour viol et agression sexuelle sur deux femmes. Dans un communiqué, la police de New York a indiqué les raisons pour lesquelles Harvey Weinstein était inculpé : "La police remercie les courageuses survivantes pour leur courage et leur recherche de la justice", a-t-elle indiqué. Et la liste est longue...