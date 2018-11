Heather Locker internée : Sa fille Ava, consolée par son père Richie Sambora

Le week-end dernier, des millions d'Américains ont fêté Thanksgiving en famille. Ava Sambora a failli le passer seule. Sa mère Heather Locklear placée en hôpital psychiatrique, la jeune femme a retrouvé son père, Richie Sambora.

L'info est signée People ! Citant un ami des ex-mariés Richie Sambora et Heather Locklear, le site révèle que Richie a célébré Thanksgiving avec sa fille de 21 ans. Le guitariste du groupe Bon Jovi avait l'intention de se rendre dans le New Jersey, près de New York, mais a préféré poser ses valises à Los Angeles pour retrouver sa petite Ava, seule depuis l'admission en hôpital psychiatrique de sa maman.

"Ils ont passé un super Thanksgiving et ont reçu un chef cuisinier privé pour qu'ils puissent être en tête à tête", explique l'ami(e) non-identifié(e). Richie Sambora était lui aussi seul. Cet été, l'artiste s'est séparé de sa compagne Orianthi, avec qui il formait le duo musical RSO.

Richie et sa fille ont certainement discuté de la descente aux enfers de Heather Lockear. L'ex-héroïne de la série Melrose Place a été internée de force en psychiatrie après un appel téléphonique aux urgences par son avocat et son thérapeute, dimanche 18 novembre 2018. Les deux praticiens discutaient avec l'actrice à son domicile et ont pris la décision de faire venir les secours, constatant sa détresse.