Heather Tom glamour et déchaînée pour fêter les 30 ans d'Amour, gloire et beauté

Ils se sont imposés comme des incontournables du Festival de Télévision de Monte-Carlo et connaissent très bien Monaco puisqu'ils y tournent des épisodes. L'édition 2017 avait une saveur toute particulière pour eux. Les acteurs de la série Amour, gloire et beauté, diffusée tous les matins de la semaine sur France 2, n'ont pas seulement participé au traditionnel photocall dédié au soap opéra mais ont également eu le droit à une soirée très spéciale.

Heather Tom, qui interprète le rôle de Katie Logan Spencer et est aussi connue pour avoir joué Victoria Newman dans Les Feux de l'amour, a célébré les 30 ans d'Amour, gloire et beauté en compagnie de ses partenaires de tournage. Habillée d'une robe décolletée scintillante, l'actrice américaine de 41 ans, maman d'un petit Zane, s'est lâchée sur la piste de danse du Monte-Carlo Bay où s'est déroulée la grande soirée d'anniversaire le 18 juin dernier.

Une autre héroïne essentielle d'Amour, gloire et beauté était également présente, celle qui ne vieillit pas alors que les épisodes défilent : Katherine Kelly Lang, alias Brooke Logan. L'actrice américaine de 55 ans au casting de la série depuis le début était parée d'une longue robe fleurie qui épousait sa jolie silhouette. Elle s'est elle aussi laissé embarquer par la musique, investissant la piste de danse avec entrain. Don Diamont, alias Brad Carlton, n'était pas non plus en reste.

Et qui disait anniversaire, disait bien évidemment gâteau d'anniversaire. Une imposante réalisation gourmande décorée d'un symbolique "30" et de photos datant de toutes les décennies de la série.

