Heidi Klum : Séance photo sexy en pleine rue !

"Au lit avec Rankin, en balade sur Hollywood Blvd", a écrit Heidi Klum sur Instagram. Ce mercredi 25 janvier, l'icône allemande de 43 ans et son ami photographe Rankin ont été surpris à L.A. Ils accompagnaient les candidats de la douzième saison de Germany's Next Top Model (diffusée à partir du 12 février), réunis pour une redoutable épreuve. Les graines de mannequins ont participé à un shooting sur Hollywood Boulevard. Habillés de sous-vêtements, ils ont enchaîné les poses par deux (des duos garçon/fille) sur un lit tracté par un véhicule.

Heidi Klum a enchaîné les séances photos sexy ! Elle s'est récemment déshabillée pour le numéro de novembre 2016 du magazine Ocean Drive, et y a fait part de son opinion concernant sa différence d'âge avec son compagnon Vito Schnabel.

Pour sa marque de lingerie, Heidi Klum Intimates, Heidi n'hésite pas non plus à poser en petite tenue. Rester insensible à la ravissante quadra et maman de quatre enfants (Leni, Henry, Johan et Lou, de 12 à 6 ans) est un véritable challenge !