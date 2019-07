Heidi Montag : Son père Bill coupable d'abus sexuel sur mineure et inceste

Bill Montag avait été arrêté le 29 janvier 2015 et inculpé pour agression sexuelle sur une mineure et inceste aggravé. À l'époque, le père de Heidi Montag avait plaidé non coupable. Il était revenu sur sa décision en août 2016 et a été condamné à quatre ans de mise à l'épreuve.

'The Hills' star's stepsister victim outraged by shocking decision. https://t.co/PfHbK4O6XF — Radar Online (@radar_online) July 6, 2019

Bill Montag a abusé d'une adolescente à près de cinquante reprises, entre 1993 et 1998. La victime, dont l'identité n'est toujours pas connue (il ne s'agit pas de ses filles Holly et Heidi Montag, nées de son mariage avec leur mère, Darlene), a subi ces crimes de l'âge de 13 à 17 ans. Une source non identifiée a confié que Heidi Montag ne croyait pas à la culpabilité de son père. Bill Montag a participé à son mariage, en avril 2009, l'accompagnant à l'autel où l'attendait son mari, Spencer Pratt. Heidi et Spencer sont les parents d'un petit garçon, Gunner, né le 1er octobre 2017.

