Helen Mirren - Cannes 2018 : Chute spectaculaire (encore !) sur la Croisette !

A Cannes, les chutes, si elles sont rares, ne sont pas réservées aux inconnu(e)s du festival, comme cette invitée devenue fameuse pour avoir connu une montée des marches très chaotique, ne parvenant sur le seuil du palais des festivals qu'avec l'aide d'agents de sécurité... Dame Helen Mirren, l'une des plus fantastiques actrices contemporaines, aussi y est allée de son gadin ! Ca arrive même aux meilleures...

Contrairement à sa mésaventure de l'édition 2016, spectaculairement survenue en haut des marches, ce n'est cette fois pas en gravissant le plus célèbre escalier du monde du 7e art que l'icône anglaise de 72 ans s'est pris les pieds dans le tapis, mais sur les planches de la plage du Martinez, où elle avait dans la matinée de ce samedi 12 mai 2018 rendez-vous avec la presse. Avec plusieurs projets brûlants cette année, du film d'horreur Winchester à la science-fiction sauce Luc Besson avec Anna, en passant par la magie de Disney et de son Casse-Noisette, Helen Mirren doit avoir bien des choses à raconter, mais sa cascade du jour, en repartant, se passe de commentaires : les images, qui montrent l'actrice oscarisée pour The Queen étendue de tout son long à plat ventre après avoir trébuché, ayant perdu au passage l'une de ses ballerines zébrées, parlent d'elles-mêmes.

Passée la stupeur, qui s'est lue sur son visage, la comédienne, vêtue d'un trench en cuir violet très rock, s'est relevée avec un peu d'aide et a vite retrouvé ses esprits ainsi que son sourire, signe que cette péripétie n'a pas laissé de traces. Quelques moments plus tôt, on pouvait l'apercevoir en train de tourner une vidéo les pieds dans le sable.

Personnalité adorable en plus d'être une actrice admirable, Dame Helen Mirren ne réserve pas au seul Festival de Cannes ses pirouettes : en 2015, c'est à la Berlinale qu'elle avait chuté en pleine ascension des marches.