Helena Christensen, 50 ans, ultra sexy en body transparent

À 50 ans, Helena Christensen n'hésite pas à s'afficher dans les tenues les plus sensuelles. Son compte Instagram, suivi par près de 500 000 fans, regorge de photos plus sexy les unes que les autres, posant parfois même entièrement nue. Les dernières publiées ne dérogent pas à la règle, puisque l'ancienne mannequin internationale s'est dévoilée vêtue d'un body (très) transparent.

Cette pièce originale, en dentelle jaune fluo, est si échancrée et fine qu'on se demande pourquoi Helena Christensen n'a tout simplement pas pris la pose nue. C'est là qu'on reconnait la signature de sa grande amie, Emily Ratajkowski, puisque ce body est issu de la dernière collection de sa marque de sous-vêtements, Innamorata. En tous cas, cette lingerie sublime joliment les courbes de l'ancienne supermodel, qui a pris la pose sur une plage. En vacances à Puerto Rico, Helena Christensen s'est baladée toute la journée vêtue de sa dentelle. "Aujourd'hui j'ai traîné sur la plage. Puis j'ai travaillé dans ma chambre. Et je suis retournée traîner sur la plage. Plutôt une super journée", a-t-elle écrit en légende.

La maman de Mingus (19 ans) a logé au Dorado Beach, filiale du Ritz. Dans sa Story Instagram du jour, on découvre également qu'elle est partie à Puerto Rico avec quelques amis et a ramassé plusieurs fleurs et coquillages sur la plage.